publié le 16/01/2019 à 12:08

6h40 de discours, de questions de doléances et de premières réponses. Emmanuel Macron n'a pas compté son temps pour le lancement du grand débat national. Le président de la République a débattu face à 653 maires qui n'ont pas hésité à l'interpeller sur des "contradictions", comme ils le disent : ISF, 80km/h, baisse des dotations...



Un exercice inédit qui s'est prolongé jusque tard dans la nuit. Qu'en a pensé le principal concerné ? "J'ai donné mon avis mais je n'ai fermé aucun sujet", a déclaré Emmanuel Macron à l'AFP, après sept heures de questions-réponses.

"J'ai dit : voilà ce que je pense, comment je vois les choses. J'ai aussi beaucoup donné de faits, la réalité. Et j'ai donné un avis. Je dois me découvrir, avec sincérité", a-t-il expliqué, après avoir été longuement applaudi par des maires visiblement impressionnés par sa prestation.

Des réponses faites sans notes

"Il est fort", "c'est une performance", "même si on est pas d'accord il faut le reconnaître". Voici quelques-uns des commentaires de ces élus, dont une quarantaine lui ont posé des questions sur un large éventail de sujets, des plus généraux aux plus pointus.



Debout au milieu des maires assis en rond autour de lui dans le vaste gymnase de la ville, le chef de l'État a répondu à chacun, fournissant sans notes, quantité de chiffres et de données, un exercice qu'il a souvent pratiqué. Il a cherché à convaincre son auditoire de la pertinence de toutes ses réformes, dont la suppression de l'ISF, mais s'est dit "pragmatique" et prêt à en évaluer la pertinence.



Au total, il a passé plus de 3 heures et demi à répondre à ses interlocuteurs, lui qui leur avait pourtant affirmé en arrivant qu'il n'allait "pas parler longtemps car l'objectif c'est surtout de vous entendre". "Mais j'ai eu beaucoup de questions", a-t-il souri en quittant les lieux.

L'acte 2 du quinquennat ?

D'abord formels et un peu méfiants, puis jouant le jeu de discussions à bâtons rompus de plus en plus détendues - Emmanuel Macron avait entre temps retiré sa veste - les maires l'ont à la fin chaleureusement applaudi. Interrogé sur ses prochains déplacements et sur des rencontres éventuelles avec de simples citoyens, Emmanuel Macron a répondu "bien sûr, je le ferai. Les maires sont aussi de simples citoyens, qui s'engagent. Mais il faut rencontrer des élus, à tous les étages", a-t-il conclu.



"Je tirerai des solutions véritables de ce débat car je veux en faire un acte 2 de mon mandat", a-t-il promis. Un nouveau débat avec des maires est prévu vendredi 18 janvier, à Souillac, dans le Lot.