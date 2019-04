publié le 18/04/2019 à 14:29

L'ENA est-elle de plus en plus élitiste, comme le dit Emmanuel Macron ? Le président de la République avait prévu d'annoncer la suppression de l'ENA, lors de son allocution reportée en raison de l'incendie à Notre-Dame de Paris. La prestigieuse école avait été créée pour donner leur chance à tous y compris aux fils d'ouvriers ou de paysans. Cet objectif s'est perdu au fil du temps ?



C’est vrai, l’ENA n'a plus grand chose de représentatif. Aujourd'hui, 70% des lauréats sont issus d'une famille de cadre supérieur. Alors qu'il étaient à peine 1 sur 2 dans les années 50.

Si vous êtes fils d'ouvrier aujourd'hui, c'est quasi mission impossible : 1 chance sur 43 de réussir le très sélectif concours externe. 1 chance sur 13, si vous êtes fils de cadre. Les profils des candidats, eux, sont toujours plus homogènes, issus des meilleurs lycées, des meilleures diplômes.

Démocratiser les profils

D'ailleurs, plusieurs énarques dénoncent eux-même une école qui perpétue l’entre-soi. Pourtant l’ENA a essayé de se réformer, de diversifier les recrutements. L’école a bien essayé de démocratiser les profils, consciente de l'image qu'elle renvoie.



Comment ? En créant une prépa "égalité des chances", censée ouvrir l’école à la diversité sociale, censée seulement car en 10 ans, sur près de 200 candidats, seuls 8 sont parvenus à décrocher le Graal.



On est bien loin du projet originel de l’école de 1945 qui devait former, au lendemain de la guerre, les cadres l'État et éviter, surtout, d'en faire un club de privilégiés. Très loin aussi du récit de la Grande méritocratie républicaine. Mais si l'ENA a mauvaise presse, elle n'est pas une exception. Elle est plutôt le signe d'un système scolaire dans l'ensemble inégal.