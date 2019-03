publié le 14/03/2019 à 09:39

"Je ne crois plus aux partis politiques", a répondu Xavier Bertrand à Arnaud, un auditeur de RTL, qui lui a demandé s'il souhaitait la démission de Laurent Wauquiez après les élections européennes en cas de défaite des Républicains.



"Je ne crois plus aux partis politiques, parce que dans les partis politiques, j'ai été à la tête de ma famille politique, on est obsédé par la conquête du pouvoir, par garder le pouvoir et on s'occupe pas des idées. Je pense que dans notre pays il faudra des solutions nouvelles et des idées nouvelles", a détaillé le président de la région Hauts-de-France.

Il était l'invité de RTL Matin ce jeudi 13 mars et a répondu aux questions des auditeurs en direct de Soissons (Aisne). "Ce qui les a passionné tous, dans tous les partis c'est de savoir qui serait tête de liste pour les élections, qui serait bien placé sur la liste, les vraies solutions il s'en foutent".