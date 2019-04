publié le 08/04/2019 à 10:00

Au premier jour de la restitution des doléances des Français qui se sont exprimés pendant le grand débat, "le plus dur commence", affirme Pascal Perrineau, l'un des cinq garants de ce moment inédit de démocratie.



Invité sur RTL, le politologue explique : "Les Français ont parlé, les choses sont dites, maintenant le président de la République, l'Assemblée nationale, les collectivités territoriales doivent commencer, calmement et sereinement, à apporter des réponses".

Pascal Perrineau est revenu sur toute la durée de ce grand débat national. "Il y a eu beaucoup d'improvisation", reconnaît-il, et "la communication présidentielle et gouvernementale était très utile dans un premier temps", explique le politologue.

"Mais ensuite, nous avons considéré que pendant deux mois, du 15 janvier au 15 mars, on aurait dû laisser davantage la place à la parole citoyenne, et que les feux des médias soient avant tout centrés sur la parole des Français", regrette-t-il. "Mais le gouvernement et le Président ont choisi une autre stratégie, dont acte".



"Ça n'a pas faussé le débat, mais il y a eu une communication qui a fait énormément de bruit, de buzz, et qui n'a pas laissé suffisamment d'écho à leur parole", a conclu l'ancien directeur du CEVIPOF.