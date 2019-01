"Gilets jaunes" et prélèvement à la source : Gérald Darmanin, invité de RTL le 7 janvier 2019

et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/01/2019 à 08:31

Une attitude irresponsable ? Gérald Darmanin a attaqué les postures prises par Laurent Wauquiez et Jean-Luc Mélenchon, après l'évacuation de Benjamin Griveaux de son ministère. Lors de l'acte VIII des "gilets jaunes", certains manifestants ont défoncé la porte d'entrée avec un engin de chantier.



Invité à l'antenne de RTL ce lundi 7 janvier, le ministre de l'Action et des Comptes publics dénonce le "silence coupable" du président des Républicains et du leader de la France insoumise. "Ils se mettent en dehors de la République en étant soit silencieux, soit complice", a-t-il ajouté.

Gérald Darmanin fait référence aux propos tenus par Jean-Luc Mélenchon, le 2 janvier dernier. Le député avait indiqué éprouver une "fascination" à l'égard d'Éric Drouet, un des membres des "gilets jaunes", les plus médiatisés.