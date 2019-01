"Gilets jaunes" et prélèvement à la source : Gérald Darmanin, invité de RTL le 7 janvier 2019

et Salomé De Vera

publié le 07/01/2019 à 09:00

Invité d'Elizabeth Martichoux sur RTL ce lundi 7 janvier, Gérald Darmanin se montre très confiant quant au déroulement de la réforme fiscale engagée par le gouvernement, même s'il estime qu'il "faut rester humble". "Dix-neuf millions et demi de contribuables ont été prélevés à la source depuis le 1er janvier", annonce-t-il, le tout "sans aucun bug".



"Il y aura évidemment des questions et des interrogations", reconnaît le ministre de l'Action et des Comptes publics. Mais "c'est une grande réfome de simplification". "Tous les pays au monde capitalistes, sauf la Suisse, sont passés à un impôt à la source, l'impôt où l'on paye en temps réel par rapport à ses revenus, pas en temps différé", comme la France jusqu'à présent, explique-t-il. "Nous étions le dernier pays, nous faisons la réforme au bout d'un siècle", dit Gérald Darmanin.

Concernant le changement de taux, il se fait "de manière automatisée" ce qui a "de grands avantages", selon le ministre car "la vie des Français change" : naissances, décès... S'il fallait attendre un an auparavant pour appliquer le nouveau taux et être remboursé, Gérald Darmanin affirme que "tout se passe désormais en deux mois".