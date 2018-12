et Marie-Pierre Haddad

publié le 08/12/2018 à 13:28

À la mi-journée, la mobilisation des "gilets jaunes" tient toujours, un mois après les premières manifestations. L'acte 4 était particulièrement redouté des manifestants et du gouvernement à cause des violences perpétrées la semaine dernière à Paris.



Selon Alain Duhamel, le dispositif des forces de l'ordre s'avère pour l'instant, plus efficace que pour les semaines précédentes. "Il y a eu des évolutions dans les techniques utilisées. Le fait de prendre ça très en amont, ça change les choses. Pour l'instant, le climat est relativement apaisé par rapport aux semaines précédentes".

L'éditorialiste estime que cela équivaut à l'évolution des fractions des "gilets jaunes" pendant toute la semaine. On a vu apparaître, une frange qui se présente comme plus modérée et qui a rencontré Édouard Philippe vendredi. Les 'gilets jaunes' ont compris que la violence c'était la pire des choses pour leur image".