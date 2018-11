et AFP

publié le 29/11/2018 à 03:32

Le député de la majorité Patrick Vignal (La République En Marche) a plaidé mercredi 28 novembre pour "une pause" avant la hausse des taxes sur les carburants prévue le 1er janvier, une des principales revendications des "gilets jaunes" et des opposants au gouvernement.



"Il faut mettre une pause sur la hausse des carburants en janvier, des carburants et du gaz", a déclaré Patrick Vignal sur BFMTV. "Parce que moi, je ne veux plus voir des retraités de 90 ans qui viennent sur les ronds-points", a poursuivi cet élu de l'Hérault, ancien député PS.

"Je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui commence à comprendre", a-t-il ajouté, alors que l'exécutif a maintenu son cap cette semaine, par un discours d'Emmanuel Macron et une intervention média d'Édouard Philippe.

Au sein de la majorité, la présidente (LREM) de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée, Brigitte Bourguignon, a déjà plaidé pour un "moratoire d'un trimestre" sur les hausses de taxes sur les carburants. À droite, pour le président du Sénat Gérard Larcher (Les Républicains), l'exécutif n'a "qu'une seule solution": "accepter le moratoire sur les taxes énergie".