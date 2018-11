La France championne d'Europe des prélèvements obligatoires

publié le 29/11/2018 à 13:51

Les gilets jaunes soutenus par près 8 Français sur 10 réclament une hausse du pouvoir d'achat. Or d'après Eurostat la France est championne d'Europe des impôts, taxes et autres cotisations. Elles représentent 48,4% de la richesse nationale. Les prélèvements obligatoires ont augmenté de 0,7 points en 2017.



L'État nous prend la moitié de nos revenus ? "La France créé chaque année 100 de richesse, grâce à sa croissance et l'État en perçoit la moitié pour en effet subvenir à ses besoins", explique à RTL Philippe Bruneau, président du Cercle des fiscalistes.



Selon lui, la classe moyenne a raison de se sentir flouée. "Probablement pour différentes raisons, (...) d'une manière générale ce sont des personnes qui sont trop riches pour percevoir et pour bénéficier à plein de toutes les mesures sociales et qui ne sont pas suffisamment riches pour pouvoir suffisamment épargner et bénéficier comme les classes les plus aisées de ce que peut offrir la société".

Baisser les dépenses publiques ?

Emmanuel Macron a promis que la pression fiscale allait baisser durant son quinquennat. "On verra cela à la fin du quinquennat puisqu'il s'est engagé sur le quinquennat". "Pour baiser le taux de prélèvement, soit il a recours à la dette et là les marges de manœuvres sont assez étroites (...) soit il baisse les dépenses et ça veut dire remettre à plat une partie de l’État providence sur lequel nous vivons depuis en gros la fin de la Seconde Guerre mondiale", souligne Philippe Bruneau. D'après lui, la marge de manœuvre est sur la baisse des dépenses publiques.