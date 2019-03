"Gilets jaunes" : "Macron et Philippe ont choisi la grande fermeté", dit Alain Duhamel

publié le 18/03/2019 à 20:56

Ce n'est pas une collection de mesurettes mais plutôt la menace du gros bâton, qu'a agité Édouard Philippe en annonçant les nouvelles mesures du gouvernement après les violences commises en marge de l'acte 18 des "gilets jaunes".



Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont choisi la grande fermeté, avec le symbole du changement de préfet de police, le changement de la stratégie, le fait de reconnaître les erreurs, l'évocation de nouvelles armes plus efficaces, mais surtout l'interdiction probable de manifestations dans des quartiers à risque et la dispersion de rassemblements non-autorisés.

Le gouvernement n'avait pas le choix, quand on voit les horreurs auxquelles on a assisté samedi. Il est évident que s'il n'y avait pas eu de réaction très forte, la capacité du gouvernement à maintenir l'autorité de l'État aurait été mise en cause.

C'est un enjeu politique terrible dans la mesure où les "gilets jaunes" ont gagné la première partie, Emmanuel Macron a repris l'initiative et là c'était sa capacité à pouvoir sortir de cette crise. Pour savoir si les mesures annoncées sont suffisantes, on attend samedi, mais pour savoir si c'est nécessaire, on peut le dire tout de suite.