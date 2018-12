publié le 03/12/2018 à 19:52

Le gouvernement a raison de chercher à nouer le dialogue, mais il le fait presque trop tard. En réalité, le pouvoir exécutif a un problème avec la méthode et le calendrier depuis le début.



Les baisses d'impôt pour les riches ont été annoncées en amont, par rapport au reste de la population. Ce gouvernement n'a pas une grande expérience politique et n'a pas le sens de la psychologie. Le simple coup de sang contre le prix des carburants est devenu une exaspération contre l'érosion du pouvoir d'achat. Cela a réveillé le sentiment d'injustice sociale.

L'égalitarisme français est le volcan qui sommeille en permanence au milieu de la société. Le gouvernement vient de le réveiller. Emmanuel Macron et Edouard Philippe sont obligés de prendre des initiatives. C'est très bien mais ce n'est pas suffisant. Il faudra bien une mesure sur le prix des carburants.

Il faut une mesure spectaculaire qui prenne aux privilégiés pour le donner aux plus modestes Alain Duhamel Partager la citation





Il va également falloir clarifier les rapports entre la transition écologique, la fiscalité et l'évolution économique générale. Il faut une inflexion sociale à cette politique. Ce sera une correction de trajectoire, un recul. Mais cela ne suffit pas. Il faut un symbole, un totem social. Compte tenu de l'identité française, le symbole ne peut être que punitif. Il faut une mesure spectaculaire qui prenne aux plus privilégiés pour le donner aux plus modestes.



Dans cette affaire, l'opposition est presque aussi mauvaise que le gouvernement. Les communistes veulent déposer une motion de censure ? C'est normal, cela fait partie du jeu parlementaire. En voulant un référendum sur la transition écologique, Laurent Wauquiez et les Républicains se moquent du monde. Si un référendum a lieu, la seule question portera sur les pouvoirs d'Emmanuel Macron.



Les extrêmes sont favorables à une dissolution de l'Assemblée. Le problème ? Les partis ne veulent pas du tout la même chose. Le lien social et l'équilibre des institutions se jouent cette semaine.