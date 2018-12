publié le 09/12/2018 à 10:25

La veille de la mobilisation des "gilets jaunes" pour le quatrième acte de contestation, Emmanuel Macron a reçu 15 maires d'Ile-de-France pendant plus de trois heures, vendredi 7 décembre. Parmi eux, Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, qui était ce dimanche 9 décembre l'invité de RTL.



"J'ai trouvé que le président maîtrisait les choses, il était serein, solide", décrit Arnaud Péricard. "Il nous a écoutés, on lui a dit qu'il y avait urgence à écouter et agir. Ce n'était pas virulent, mais très direct", raconte le maire de Saint-Germain-en-Laye. "Le Président a pris conscience qu'il fallait davantage s'appuyer sur les élus locaux", estime Arnaud Péricard.

À la tête de sa commune, l'édile ressent "le ras-le-bol fiscal" qui s'exprime en France sous "une forme de violence jamais atteinte". "Évidemment, le président n'a pas les solutions à tout, mais il s'est rendu compte que certaines de ses décisions n'était pas appropriées".