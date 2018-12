publié le 03/12/2018 à 07:59

Le gouvernement et les forces de l'ordre ont-ils été mis en échec par les "gilets jaunes" les plus radicalisés et les casseurs ? Laurent Nuñez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, estime qu'il ne faut "pas inverser les rôles".



Invité à l'antenne de RTL lundi 3 décembre, il explique que "cette affaire est très grave. Les violences commises contre les policiers et les institutions étaient des violences qui visaient à porter atteinte à la République. Des projectiles ont été jetés immédiatement, dès le début de la manifestation". Laurent Nuñez juge "totalement inédit" la violence perpétrée contre les forces de l'ordre. "Le but était de s'en prendre à la République", ajoute-t-il.

Arc de Triomphe tagué, voitures brûlées, boutiques éventrées... Les dégats ont été nombreux dans le quartier des Champs-Élysées. Selon un sondage pour RTL et M6, 80% des Français condamnent les violences du 1er décembre. "Le dispositif était en partie conçu pour pouvoir protéger les Champs-Élysées (...) On avait 4.600 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés avec un dispositif pour protéger les institutions. Le dispositif était adaptable", explique le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.

Et d'insister : "On ne pouvait pas opérer autrement, il fallait protéger les Champs-Élysées et les institutions et avoir des effectifs mobiles qui se déploient".