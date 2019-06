publié le 02/06/2019 à 12:32

Le lanceur de balles de défense continuera à être utilisé par les policiers et gendarmes. Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur l'a affirmé très fermement ce dimanche 2 juin dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. "C'est une arme intermédiaire qui évite d'utilise l'arme létale, le pistolet", affirme-t-il. "Il est hors de question de la retirer et de revenir là-dessus".



"C'est une arme indispensable quand des situations dérivent en émeutes et violences urbaines", poursuit le membre du gouvernement. "Le LBD est utilisé tous les jours par nos policiers et nos gendarmes et heureusement, pour mettre fin à des troubles à l'ordre public, pour mettre fin à un refus d'obtempérer, pour se protéger quand leur vie est en danger", a poursuivi Laurent Nuñez.