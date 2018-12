publié le 06/12/2018 à 16:36

Une prise de parole attendue. "Dans la période si grave que traverse la France, j'appelle chacun à la mesure et au refus de toutes les formes de violences. Elles engendreraient les pires dérives dont la République serait la première victime", écrit l'ancien président de la République dans un communiqué ce jeudi 6 décembre, à deux jours de l'acte 4 des mobilisations des "gilets jaunes".



"L'appel au calme lancé par toutes les organisations syndicales de notre pays témoigne de cet esprit de responsabilité", a ajouté l'ancien dirigeant socialiste. "Seuls le dialogue et le compromis permettront l'apaisement", a insisté François Hollande qui avait déjà pris position et soutenu le mouvement des "gilets jaunes dont il avait rencontré plusieurs membres" le 29 et 30 novembre. L'ancien chef de l'État n'avait d'ailleurs pas hésiter à tacler Emmanuel Macron.

Ce dernier avait lui dénoncé le cynisme de son prédécesseur : "J'entends aussi souvent les voix qui n'avaient pas réussi à bouger les choses et qui sont sans doute plus à la racine de cette situation que le gouvernement, qui n'est aux affaires que depuis 18 mois", avait déclaré le président de la République en voyage à Buenos Aires.