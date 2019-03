publié le 17/03/2019 à 18:29

Christophe Castaner et Bruno Le Maire sont convoqués mardi 19 mars au Sénat après les violences à Paris lors de la mobilisation des "gilets jaunes" samedi 16 mars. Ces convocations ont lieu alors que toute l'opposition et certains "gilets jaunes" accusent le gouvernement de laxisme sécuritaire.



Les deux ministres seront entendus par les deux commissions réunies des Lois et des Affaires économiques du Sénat, pour s'expliquer "sur les moyens mis en place pour faire face à ces troubles et sur les conséquences de ces nouvelles dégradations sur la situation du commerce et l'attractivité économique de notre pays", a précisé dimanche, dans un communiqué, le Sénat dominé par l'opposition de droite.

La commission des Lois et la commission des Affaires économiques, présidées respectivement par Philippe Bas (LR) et Sophie Primas (LR), procéderont chacune "à des auditions complémentaires", dont la liste sera publiée "dans les prochains jours". Le Sénat affirme haut et fort sa mission de "contrôle" du gouvernement, face à une Assemblée nationale massivement dominée par la majorité présidentielle.

Réunion autour du Premier ministre dimanche

Une réunion de plusieurs membres du gouvernement, autour du Premier ministre Édouard Philippe, a débuté dimanche 17 mars peu après 17h30. Elle devait évoquer les "décisions fortes" promises la veille par Emmanuel Macron, même si aucune annonce n'est attendue dans l'immédiat.



Quelque 150 mètres cubes de déchets ont dû être ramassés à Paris où l'avenue des Champs-Elysées portait encore dimanche les stigmates des attaques de la veille : 80 enseignes ont été touchées, dont une vingtaine pillées ou victimes de départs d'incendie, a précisé à l'AFP une association de commerçants qui demande à être reçue par le Premier ministre.