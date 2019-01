publié le 06/01/2019 à 19:02

Depuis le 1er janvier, l'impôt sur le revenu est désormais prélevé à la source. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics a été en charge de mettre en place cette réforme. Le nombre d'appels des usagers via le numéro gratuit (0 809 401 401) mis en place pour répondre aux questions variées des particuliers, "a diminué de 47% entre mercredi 2 et vendredi 4 janvier", selon un bilan des trois premières journées de la réforme fiscale publié par le ministère.



"Le lancement du prélèvement à la source s'est fait sans heurt technique, et les services de la direction générale des Finances publiques sont pleinement mobilisés pour prendre en charge les demandes des usagers, via tous les canaux possibles", a réaffirmé le ministère dans un communiqué.



Au total, 40.000 agents ont été formés pour répondre aux sollicitations du public. Parallèlement aux appels téléphoniques, 280.000 connexions liées au prélèvement à la source ont été enregistrées mercredi sur le site des impôts, et 100.000 personnes se sont déplacées dans les centres des finances publiques.

La réforme du prélèvement à la source, entrée en vigueur le 1er janvier, après trois années d'intense préparation, prévoit que l'impôt soit collecté directement sur les salaires ou pensions et non plus un an après comme c'était jusqu'à présent le cas.



>> Gérald Darmanin est l'invité de RTL, ce lundi 7 janvier. Posez vos questions au ministre de l'Action et des Comptes publics, il y a répondra en direct à l'antenne de RTL.