publié le 12/10/2018

Gérald Darmanin est l'invité de RTL vendredi 12 octobre. L'occasion pour le ministre de l'Action et des Comptes publics de revenir sur la baisse de la taxe d’habitation, qui commence dès cette année.



Un engagement du gouvernement, qui semble toutefois ne pas convenir à certaines communes. En effet, Le Figaro et Le Parisien révèlent aujourd'hui que près de 6.000 d'entre elles, soit une ville sur six, ont décidé d'augmenter le taux de leur taxe d'habitation. Des hausses de 1%, 2%, voire jusqu'à 30% pour la commune de Grand-Charmont, dans le Doubs.

Le ministre s'exprimera également sur le remaniement ministériel attendu dans les prochaines heures. En effet, celui-ci devrait être annoncé après le retour d'Arménie d'Emmanuel Macron.

