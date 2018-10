publié le 08/10/2018 à 12:49

Les contribuables commencent à recevoir leur avis de taxe d'habitation. Ils vont enfin découvrir s'ils bénéficient ou non de la baisse de cet impôt, qui doit toucher 80% des Français dès cette année.



Sont concernés en 2018 ceux qui affichent un revenu annuel allant jusqu'à 30.000 euros pour un célibataire. Si vous n'avez pas encore reçu votre avis d'imposition, un simulateur a été mis en place par le ministre des Finances. Il permet de savoir si vous êtes éligibles à la réforme de la taxe d'habitation cette année et le montant que vous devrez payer. Le simulateur est accessible en ligne : il suffit d'y indiquer son revenu, le nombre de parts, et éventuellement le montant de la taxe d'habitation payée en 2017.

Si vous êtes concerné dès cette année, le montant de votre taxe d'habitation baisse de 30%. En 2019, il sera amputé de 65% avant d'être totalement supprimé en 2020.

Les contribuables ont jusqu'au 15 novembre pour s'acquitter de la taxe d'habitation, une date butoir repoussée au 20 novembre si le paiement se fait en ligne.