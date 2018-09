publié le 02/09/2018 à 14:11

La question du prélèvement à la source continue de faire couler bien de l'encre. Une mesure préparée depuis des mois, mais qui finalement tarde à être dévoilée par le gouvernement. Ce dimanche, Le Parisien affirmait avoir consulté une note du fisc montrant que des centaines de milliers d'erreurs avaient été recensées lors de la phase de test du prélèvement à la source, censé entrer en vigueur début 2019.



Si le gouvernement semble bégayer, Muriel Pénicaud elle, défend la ligne de l'exécutif. "Le président de la République a demandé de vérifier que tout va bien fonctionner et était bien compris par les Français", explique la ministre du Travail. Et d'assurer : "Sur le prélèvement à la source, je crois qu'il y a un certain consensus pour dire que c'est une bonne direction."

Pour Muriel Pénicaud, "les Français devraient être rassurés qu'il y ait un président (...) qui s'intéresse aux détails". "Dans les ressources humaines, c'est ce que l'on appelait la vision hélicoptère. C'est la marque des grands dirigeants, des grands leaders, c'est très rare", ajoute la ministre du Travail.

Et de conclure, évoquant les difficultés de la réforme : "avant d'appuyer sur le bouton rouge, il faut être sûr que tout marchera parfaitement".