publié le 10/10/2018 à 08:52

Un seau de carottes râpées, servie sans vinaigrette, et roule ! Terminé les entrecôtes-frites. Au purgatoire, les plats en sauce. Aux orties, la charcuterie. Au bagne le pinard. Vive les lentilles, le fromage blanc et les menus végétariens arrosés d'un soda light. Au diable l'ancien monde et ces heures passées, que dis-je, perdues à table. Bienvenue dans la Start-Up Nation qui, elle, enfin, a la nourriture modeste.



Réjouissons-nous. Les goulus ont vécu, place aux ascètes. La députée du Finistère la République en Marche, Annaïg Le Meur, aime d'ailleurs se remémorer la surprise du personnel quand, n'écoutant que son courage, elle est allée déjeuner au self. Si, si, vous avez bien entendu : au self. "Je suis élue pour servir l'État et non pour être servie", dit-elle. C'est beau comme de l'antique.

Des postes un peu trop politiquement corrects ?

Loin de moi toute ironie. Mais, j'aimerais tout de même rappeler à nos chers élus que nous sommes le pays de la bonne chère, du repas classé au patrimoine mondial de l'Unesco, et que oui, les arts de la table font partie de notre héritage et de notre savoir-vivre.

Nous sommes très heureux de leur frugalité affichée qui va tellement dans le sens du temps. Mais n'oublions pas, comme le souligne le député Olivier Falorni, que la République est née de la table et des grands buffets républicains. Que de prendre le temps de partager quelques mets, ce n'est pas forcément perdre son temps.



Car au fond, il en est d'une nation comme d'une famille, on se retrouve autour d'une table, on s'engueule parfois, et à la fin, on essaie d'avancer ensemble. Alors votons pour le mironton. Je préfère ça et c'est comme ça.