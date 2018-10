publié le 09/10/2018 à 10:45

Au bûcher les gentlemen ! À mort les mecs courtois ! Si vous croyez qu'on ne vous voit pas venir quand vous nous tenez la porte ? Ou pire, quand vous nous offrez des fleurs ? Vous nous prenez vraiment pour des quiches hein ? Vous croyez peut-être qu'on ne la ressent pas la domination masculine quand vous nous dites "mademoiselle" alors qu'on a passé la quarantaine ?



Au temps pour moi ! Je retire. "Mademoiselle", vous n'avez déjà plus le droit de nous le dire. C'est "madame" quoi qu'il arrive maintenant. Mais quand vous nous invitez à dîner au restaurant, c'est pas pour nous humilier peut-être ? D'ailleurs, les chercheuses sont formelles : tout ça, c'est le "paravent du harcèlement". Oui monsieur !

Cela ne désoriente-t-il pas les hommes ?

Vous flippez hein ? Ben c'est normal à en croire les psychologues qui nous expliquent que les hommes sont totalement perdus. Que les flatteries, c'est fini. Qu'ils n'osent plus courtiser une femme de peur de passer pour des harceleurs. Et que "l'érotisation de l'égalité" prônée par ces chercheuses, ils ne voient pas bien ce que c'est... Ça tombe bien, moi non plus. Et d'ailleurs, comme eux, je ne comprends plus rien.

En France, chaque année, le collectif féministe contre le viol reçoit entre 6.000 et 8.000 appels de femmes au bord du gouffre. Ne nous voilons pas la face : des violeurs, des harceleurs, il y en a un bon paquet, on est entièrement d'accord. Et du coup quoi ? Pour lutter contre ces sales types, on n'a rien trouvé de mieux que de vilipender les gentlemen ? C'est vraiment l'urgence ?



N'en déplaisent à ces féministes jusque-boutistes, j'aime qu'un homme soit galant. Je ne crois pas avoir jamais été dominée. En revanche, je suis peut-être démodée. Mais c'est comme ça.