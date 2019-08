publié le 24/08/2019 à 14:21

"Je veux que ce sommet soit utile". C'est avec ses mots qu'Emmanuel Macron s'est exprimé, lors d'une allocution télévisée face aux Français, ce samedi 24 août. À quelques heures de l'ouverture du G7, le président de la République a tenu à poser les objectifs de ce rendez-vous hautement diplomatique.

Économie, relations internationales, environnement... Le président de la République a ainsi détaillé sa vision: "J'ai deux objectifs en votre nom durant ces quelques jours". Le chef de l'État s'engage à "rendre compte de manière régulière de ce que nous arrivons à faire et de ce que nous n’arrivons pas à faire".

Dès le début de son intervention, Emmanuel Macron a appelé les militants anti-G7 manifestant au Pays Basque "au calme et à la concorde", en affirmant que les grands défis, dont celui du climat, devaient être relevés "ensemble".

Mon message pour vous à quelques heures de l’ouverture du #G7Biarritz : https://t.co/fDQ1ONjeWi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2019

Mettre fin aux guerres commerciales

Le président de la République veut "convaincre tous nos partenaires que les tensions en particulier, les tensions commerciales sont mauvaises pour tout le monde". Outre la guerre commerciale entre États-Unis et Chine, le président américain Donald Trump fait planer la menace d'un conflit avec la France et l'Europe, en menaçant de taxer les vins français en rétorsion à la taxation des géants américains du numérique, ce à quoi l'UE riposterait.

"Nous devons réussir à avoir une forme de désescalade, c'est-à-dire à stabiliser les choses et éviter cette guerre du commerce qui est en train de s'installer partout", explique-t-il.

Faire une "vraie relance"

Autre objectif fixé par Emmanuel Macron : "Nous devons trouver les moyens de faire de la vraie relance : relancer cette croissance, regardez nos taux d'intérêt. Ils sont faibles partout dans le monde".



Afin d'y parvenir, le président mise sur "l'innovation" et les accords qui permettront aux "pays qui peuvent, puissent faire de la relance, réinvestir dans l'avenir, dans l'éducation et dans la création d'emploi".

Entendre "l'appel de l'océan et de la forêt qui brûle"

Après un accrochage par tweets interposés entre Emmanuel Macron et le président brésilien Jair Bolsonarosur les incendies en Amazonie, la préservation de l'environnement est devenu un enjeu central de ce G7.



Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a appelé à la "mobilisation de toutes les puissances" pour aider le Brésil et les pays touchés à lutter contre les feux de forêt en Amazonie et, au delà, investir pour la reforestation des régions affectées.



"Nous devons répondre à l'appel de la forêt (...) de l'Amazonie, notre bien commun (...) et donc nous allons agir", a déclaré le chef de l'État. Il a d'ailleurs annoncé s'engager pour la baisse de la vitesse des transporteurs maritimes. "Une première", a-t-il souligné.