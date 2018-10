publié le 29/10/2018 à 09:16

Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin devraient fusionner et l'annonce sera faite lundi 29 octobre par Édouard Philippe. Une nouvelle collectivité va naître au sein de la région Grand Est, avec d'autres compétences.



"C'est beaucoup plus qu'une fusion, c'est la création d'une nouvelle collectivité d'Alsace, qui rassemble les compétences de l'État, de la région et de l'ensemble des départements", précise Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, invité sur RTL lundi 29 octobre.

Selon lui, en Alsace, "personne ne s'est remis de la création de la collectivité Grand Est". "François Hollande a décidé de redessiner, depuis son bureau, la carte des régions de France, les Alsaciens n'ont jamais accepté cette disparition d'une collectivité alsacienne", ajoute-t-il. C'est la renaissance d'une collectivité Alsace, qui était particulièrement attendue".

De nouvelles compétences pour l'Alsace

En ce qui concerne les négociations avec le gouvernement, "ça a été un long travail d'équipe avec les élus départementaux, les conseillers régionaux, les maires, la population avec la société civile qui a beaucoup milité. Il a fallu convaincre le président de la République et le premier ministre du sens de notre démarche, on a beaucoup travaillé avec Jacqueline Gourault (ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, ndlr) pour être aujourd'hui en phase d'une création d'une collectivité d'Alsace".



De nouvelles compétences pour la nouvelle collectivité : gestion des nationales et des autoroutes, coopération transfrontalière et gestion du bilinguisme. Et pour ce dernier point, Frédéric Bierry attend "le texte définitif".



"Effectivement pour nous c'est important car le territoire alsacien est ancré sur la vallée rhénane, une vallée française, allemande et suisse, commente-t-il. C'est sur cette échelle là que nous avons intérêt à construire le développement de notre territoire" car "la dynamique économique est très forte à cette échelle-là" et donc il faut "rompre les barrières", et notamment la barrière linguistique.