publié le 11/12/2018 à 23:40

Mardi 11 décembre, aux alentours de 20 heures, plusieurs coups de feu ont été entendus en plein centre de Strasbourg (Alsace). Plusieurs victimes sont à dénombrées. Selon le dernier bilan de la préfecture, la fusillade a fait 2 morts et 14 blessés dont 7 graves et 4 légers. L'assaillant "fiché S", blessé par les soldats de Sentinelle, est toujours recherché. Alain a assisté à une partie de l'attaque.



"J’ai entendu des coups de feu, confie-t-il sur RTL. J’ai mis ma tête à la fenêtre et j’ai vu trois personnes allongées par terre. Tous les voisins ont amené des couvertures, on a évacué les blessés. Je sais pas si l’un des trois qui était sous ma fenêtre est mort."

"J’ai mes volets qui sont fermés, je ne préfère pas regarder. Il y a toujours les couvertures, les traces de sang, les policiers en bas. La situation actuelle : il n’y a pas un rat dans la rue".