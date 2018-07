publié le 30/11/2016 à 10:47

Avec 4,3 millions d'électeurs, la primaire de la droite a été un véritable succès. Tous les candidats et leurs soutiens ont salué cette réussite démocratique. Pour autant, le Front national n'est pas particulièrement emballé par cette idée pour les prochaines élections. Au micro de RTL, mercredi 30 novembre, David Rachline s'est ainsi montré très réservé : "Attention quand même, la dernière fois qu'il y a eu une primaire, on a eu François Hollande comme président de la République. Donc je me méfie de ce que produisent parfois les primaires".



Gilbert Collard a pourtant estimé, lundi 28 novembre, que le Front national ne pourrait pas "s'affranchir" dans l'avenir de ce système de désignation. "L'expérience des primaires telle qu'elle a été vécue cette fois-ci est une bonne expérience démocratique. (...) Dans l'avenir, je pense que c'est utile", a déclaré le député du Gard sur LCI.

Un avis que ne partage donc pas David Rachline : "Je n'y crois pas du tout. Pour moi, les primaires c'est le retour des partis politiques. Le général de Gaulle avait envisagé, dans le cadre de la Ve République, la rencontre entre une personnalité et le peuple Français".