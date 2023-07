Frictions entre Macron et Borne : "On est dans les fables et les fictions", rétorque la Première ministre

Élisabeth Borne a été nommée Première ministre en mai 2022, il y a quatorze mois. Emmanuel Macron lui a renouvelé sa confiance la semaine dernière. "C’est le choix de la confiance, de la continuité et de l’efficacité", a déclaré le président de la République lundi 24 juillet à TF1 et France 2.

Un remaniement ministériel a ensuite été opéré. Des rumeurs ont fait état de crispation entre Matignon et le Palais de l'Elysée. "C'est assez stupéfiant de voir des fictions qui circulent, des commentaires pour dire que c'est long. Prendre 48 heures pour constituer un gouvernement est normal", a réagi la cheffe du gouvernement auprès de BFMTV. Et de poursuivre : "Ce sont des choix importants. Il y a des équilibres à respecter, comme la parité, un enjeu qui me tient à coeur".

Sur d'éventuels désaccords, la Première ministre a parlé de "fables", de "fictions" qui ne correspondent "absolument pas à la réalité."

"Je peux vous assurer qu'on a travaillé très directement et on a beaucoup échangé pour constituer le gouvernement. On a pris le temps de chercher les meilleurs profils", a-t-elle conclu.

