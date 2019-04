et AFP

publié le 01/04/2019 à 18:20

C'était l'une des principales revendications de la rue. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant l'expiration de son mandat, le 28 avril, a annoncé lundi 1er avril la présidence de la République dans un communiqué.



Âgé de 82 ans, le chef de l'État prendra auparavant des "mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition", poursuit le communiqué, précisant que sa "démission (...) interviendra avant le 28 avril 2019", sans autre détail. Cette déclaration de la présidence intervient peu après l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement, composé de technocrates pour l'essentiel.

Ce départ était la principale demande depuis plus d'un mois de la rue qui réclamait ainsi la fin du "système". Au pouvoir depuis 20 ans, le président Bouteflika est confronté depuis le 22 février à une contestation massive et inédite, réclamant sa démission et celui de son entourage.



Après avoir renoncé à briguer un 5e mandat, une perspective qui a fait descendre des millions d'Algériens dans la rue, Abdelaziz Bouteflika avait reporté la présidentielle prévue le 18 avril et proposé de remettre ses pouvoir à un successeur élu à l'issue d'une Conférence nationale censée réformer le pays et élaborer une nouvelle Constitution.