François Hollande blessé après une chute à Saint-Malo

publié le 01/09/2020 à 17:04

La mission n'avait, à priori rien de très périlleux. Vendredi 28 août, François Hollande, était à Saint-Malo, en Bretagne, lorsqu'il s'est blessé à la tête. L'ancien président était monté sur le trimaran de Thibault Vauchel-Camus à l'occasion d'une opération pour promouvoir la recherche sur la sclérose en plaque. Au moment de retourner à quai, François Hollande a chuté et s'est ouvert le crâne.

Selon Ouest-France, qui venait d'obtenir une interview de l'homme politique, lors du débarquement, l’ancien président a perdu l’équilibre et s’est fait une plaie importante au crâne. Après un passage dans un cabinet médical et la pose de deux points de suture, François Hollande a pu poursuivre sa visite.

Les trombes d'eau qui se sont abattues sur Saint-Malo et la mer agitée n'avaient pourtant pas découragé François Hollande de monter à bord du trimaran porté par la fondation Arsep pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques.

🇫🇷 François Hollande à bord de Solidaires En Peloton - ARSEP

L’ancien Président de la République a embarqué à bord du Multi50 bleu, mené par Thibaut Vauchel-Camus, vendredi dernier 28 août [...]. (𝘓𝘢 𝘴𝘶𝘪𝘵𝘦 sur 𝘍𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 Défi Voile SEP) #sensibilisation #solidarité pic.twitter.com/z351OnUGEj — Défi Voile SEP | Thibaut Vauchel-Camus (@DefiVoileSEP) August 31, 2020

L'ancien président a pu discuter avec le skipper français Thibault Vauchel-Camus, vainqueur de la Drheam Cup 2018, et s'essayer au pilotage du bateau. "Lui continue à piloter le bateau pendant qu'il dort, ce qui n'est pas possible pour la conduite de l'État, par exemple", a d'ailleurs plaisanté le président à bord.

Ce n'est pas la première fois que François Hollande s'essaye à la météo bretonne. Il y a tout juste six ans, en août 2014, le président avait fait son discours sur l'île de Sein sous un déluge qui lui avait valu de nombreuses moqueries.