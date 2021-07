François Bayrou est l'invité du Grand Jury ce dimanche

Selon le président du MoDem, François Bayrou, les résultats des élections régionales du dimanche 27 juin sont "un coup de semonce" pour "la démocratie" et "la majorité". Le maire de Pau a alors recommandé à l'exécutif de ne pas "passer par-dessus l'élection et recommencer comme c'était avant".

"Le coup de semonce que les Français ont adressé s'adresse aussi à ceux qui sont aux responsabilités, parce que les Français n'ont probablement pas perçu le cap qu'ils avaient reconnu au moment de l'élection du président de la République", a-t-il analysé sur LCI.

"L'abstention c'est la manifestation d'une opinion, d'un retrait, je ne pense pas que l'abstention soit une désinvolture", a commenté l'éphémère ministre de la Justice d'Emmanuel Macron.

"Les Français ne se reconnaissent plus dans la manière dont le pays est organisé", a-t-il également commenté, assurant que "personne n'arrive à comprendre la différence entre régions et départements, avec deux élections différentes, selon deux lois électorales différentes." "Il faut que nous reprenions la question de l'organisation de notre démocratie locale", "infiniment embrouillée par des strates successives où les électeurs n'arrivent pas à se reconnaître", a réclamé François Bayrou.

"C'est quand même absolument incroyable, que dans un pays comme le nôtre, on ait des autorités nationales qui continuent à nous expliquer que 'non le vote par correspondance ça ne se fera pas'", s'est-il exclamé, prenant comme exemple les élections présidentielles américaines de 2020 où plus de 100 millions d'électeurs ont voté par correspondance ou de manière anticipée.

