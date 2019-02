Francky Vincent, candidat aux élections municipales de 2020 en Seine-et-Marne

publié le 27/02/2019 à 13:36

Francky Vincent n'a pas fini de surprendre. Après Grégoire, Yves Duteil et Francis Lalanne, c'est au tour du chanteur guadeloupéen de se lancer dans la politique. Mardi 26 février, il s'est déclaré candidat aux élections municipales de 2020 à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Il figure en 33ème position sur la liste sans étiquette "Moissy autrement" de son ami musicien Frédéric Wurtz.



Francky Vincent justifie son entrée en politique dans Le Parisien : "Je me suis lancé pour soutenir et encourager mon ami. Il est bourré d'humour et moi aussi ! Nous sommes sur la même longueur d'onde." "Moissy autrement" place la musique au cœur de son programme. "Nous voulons créer un festival annuel qui lui sera consacré, ainsi qu'à l'humour et à la danse. Les conseils de Francky en la matière nous seront précieux", explique la tête de liste Frédéric Wurtz.

Néanmoins, le candidat insolite fait figure de "parachuté". En effet, il ne réside à Moissy-Cramayel, commune de 17.000 habitants, que depuis trois mois soit décembre 2018. "Il n'est pas assez souvent présent pour prétendre à un poste d'adjoint. Il faut être sérieux", reconnaît d'ailleurs la tête de liste Frédéric Wurtz.