Les actualités de 12h30 - Brexit : Emmanuel Macron reçoit Theresa May

publié le 03/08/2018 à 13:17

Le compte à rebours est lancé. Il ne reste que onze semaines pour trouver un accord sur le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Alors que le négociateur européen, Michel Barnier, a assuré que 80% des détails ont déjà été réglés, Emmanuel Macron reçoit vendredi 3 août la Première ministre Theresa May au fort de Brégançon. Une rencontre durant laquelle les deux chefs de l'État aborderont l'épineuse question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.



Un sujet qui cristallise de nombreuses tensions entre Londres et Bruxelles. Alors que les Européens sont d'accord pour cette frontière soit la plus légère possible, les Britanniques demandent que ce soit également le cas pour celle entre le Royaume-Uni et l'UE.

Michel Barnier a vivement rejeté cette option, qui laisserait la porte ouverte à "une Europe à la carte". En visite lundi à Paris, le nouveau chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, s'était déclaré "préoccupé" par le "vrai risque d'un Brexit sans accord".

À écouter également dans ce journal :

Bagarre à Orly - Les rappeurs Booba et Kaaris, interpellés mercredi 1er août à l'aéroport d'Orly après une bagarre ayant également impliqué des membres de leur entourage, vont être jugés vendredi en comparution immédiate au tribunal de Créteil. Le groupe Aéroports de Paris et Air France ont porté plainte.



Départs en vacances - La circulation s'annonce extrêmement difficile sur les routes pour le week-end du 3 au 5 août. Alors que la journée de samedi est classée noir dans le sens des départs, le trafic SNCF est revenu à la normale à la gare Montparnasse.



Sport - Les Championnats d'Europe de natation se déroulent du 3 au 12 août à Glasgow, en Écosse. La délégation tricolore compte une trentaine de nageurs, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 23 ans. Elle espère gagner 6 à 10 médailles, en préparation des Jeux Olympiques de Pékin en 2022.



Football - Le PSG affrontera Monaco samedi 4 août à l'occasion du Trophée des Champions à Shenzhen, en Chine. L'entraîneur du club parisien, Thomas Tuchel, n'a pas encore annoncé si Neymar jouera ce match.