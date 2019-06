publié le 22/06/2019 à 10:11

Brigitte Macron était l'invitée de Marc-Olivier Fogiel, jeudi 20 juin sur RTL. À cette occasion, elle est revenue sur les polémiques qui ont secoué le président de la République depuis le début de sa présidence, et notamment l'affaire de "la piscine du fort de Brégançon".

Au mois de juin 2018, L'Express révèle que le couple présidentiel a demandé à faire construire une piscine au fort de Brégançon, la résidence estivale des chefs d'État français. Une demande qui avait fait jaser de nombreux citoyens et opposants politiques.

Brigitte Macron commence par expliquer que ce n'est pas parce que son mari se trouve au bord d'une piscine qu'il cesse de travailler : "Le fort de Brégançon, c'est l'Élysée au bord de la mer. C'est-à-dire qu'il continue à travailler, il a tout son staff, etc. Je comprends qu'on ne comprenne pas."

Et si les Macron ont demandé à se faire construire une piscine, c'est pour une raison beaucoup plus simple qu'il n'y paraît : "Quand on va se baigner, il y a les paparazzis. Parfois, c'est bon de se mettre en maillot de bain. Mais on ne peut pas se mettre en maillot de bain devant tout le monde". Brigitte Macron se veut néanmoins compréhensive : "Je comprends aussi qu'on ne comprenne pas, donc c'est une critique que j'accepte".