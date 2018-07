publié le 30/04/2018 à 07:00

Quel espace politique pour Florian Philippot ? Depuis qu'il a quitté le Front national au mois de septembre, le fondateur des Patriotes se consacre à mettre son nouveau parti sur les rails avec plus ou moins de succès. Lors des législatives partielles qui se sont tenues dans le Val-d'Oise et à Belfort le 28 janvier dernier, ses candidats ont été sèchement éliminés du premier tour avec des scores de respectivement 1.6% et 2% des voix.



Signe pour certains observateurs qu'il va être difficile pour l'ancien bras droit de Marine Le Pen d'exister en dehors du Front national. Mais l'eurodéputé ne l'entend pas de cette oreille et compte bien tracer son chemin. Il est apparu lundi 23 avril en conférence de presse au côté de l'ex-présidente du concours de beauté des Miss France, Geneviève de Fontenay, pour appeler "les Français à se faire entendre et à se mobiliser le 1er mai", contre la politique menée par Emmanuel Macron.

Une "manifestation des déclassés", de ceux qu'"on n'entend pas", selon le fondateur des Patriotes, qui devrait leur permettre de signifier leur mécontentement "en dehors de toute appartenance politique, religieuse ou syndicale", assure-t-il. Mais pour la première fois, il défilera aussi sans le Front national, avec en toile de fond une question : sa parole peut-elle encore compter ? Florian Philippot répondait ce lundi 30 avril au micro de RTL.