Geneviève de Fontenay s'allie à Florian Philippot contre Emmanuel Macron

publié le 23/04/2018

Un front commun. Florian Philippot et Geneviève de Fontenay ont décidé de s'allier afin de dénoncer la politique actuelle menée par Emmanuel Macron. Le président du mouvement Les Patriotes et l'ancienne présidente du concours Miss France ont souhaité avancer main dans la main alors que la grogne sociale persiste dans l'Hexagone. "Nous lançons un appel à tous les Français à se faire entendre et à se mobiliser le 1er mai", a déclaré l'ancien vice-président du Front national, lors d'une conférence de presse commune ce lundi 23 avril à Paris.



L'ancien bras droit de Marine Le Pen voit en cette mobilisation du 1er mai une "manifestation des déclassés" qui pourrait ainsi permettre aux Français de signifier leur mécontentement au chef de l'État.

Geneviève de Fontenay a, de son côté, fustigé l'absence d'opposition à Emmanuel Macron, un "Roi soleil" qui "fonctionne par ordonnances". Une manière pour elle de dénoncer des réformes favorisant les patrons du CAC 40 et les milliardaires, qui vivent "les doigts de pied en éventail".

Un combat pour "la justice sociale"

Pas question cependant de parler de politique entre Florian Philippot et Geneviève de Fontenay. "Ça n'a rien à voir, c'est simplement le citoyen, et ce, quelles que soient ses tendances politiques, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau... C'est le peuple", a-t-elle déclaré au micro de RTL. Et d'ajouter : "Il n'y aura pas de pancartes des Patriotes, c'est anonyme pour qu'il y ait le maximum de gens dans la rue. Il faut que ça fasse comme la Manif pour tous".





Reconnaissant des désaccords sur plusieurs sujets, dont le port du voile, le président des Patriotes a insisté sur leur combat commun pour la "justice sociale". "On aura toujours des divergences. Je préfère répondre à un appel authentique de quelqu'un que je connais qu'aux accords politiciens".