publié le 29/01/2018 à 00:06

C'est un retour gagnant pour le candidat LR à Belfort. Ian Boucard, dont l'élection a été invalidée en décembre, est arrivé en tête du premier tour de l'élection législative partielle du Territoire de Belfort, qui a peu mobilisé les électeurs, devant Christophe Grudler (MoDem-LREM), qui s'est également qualifié pour le second tour. Ian Boucard s'est positionné en tête du scrutin avec 39% des voix, contre 26,70 % pour le conseiller départemental Christophe Grudler, lors du premier tour de la législative partielle de la 1re circonscription du Territoire de Belfort.



"Mes électeurs se sont mobilisés, grâce à une campagne de terrain très proche des gens", s'est réjoui le candidat LR, qui part favori pour le second tour de l'élection dimanche 4 février. Il attribue également son avance au "ras-le-bol de la politique sociale du gouvernement et à l'oubli de la ruralité". Pour Christophe Grudler, son adversaire a bénéficié de la "prime au sortant" et "une remontada est possible". "Ce sera la République ou les tricheurs", estime l'homme qui entend "motiver les électeurs".

Le duel très scruté entre le frontiste Jean-Raphaël Sandri (7,50%) et l'eurodéputée les Patriotes Sophie Montel (2 %) a été largement remporté par le FN, qui n'a cependant pas réussi à mobiliser son électorat. Les Patriotes ont soutenu dans un communiqué qu'ils étaient "en train de s'installer dans le paysage politique français". La prétendante de La France Insoumise, Anaïs Beltran (11,60 %), se positionne à la troisième place.

Le PS disparaît pratiquement du paysage politique local

Avec 2,6 %, le PS (9,10% en juin 2017) disparaît pratiquement du paysage politique local. Les électeurs se sont peu déplacés dimanche pour se rendre aux urnes et désigner l'un des dix candidats en lice. La participation s'élève à 29,50 %. Le 18 juin 2017, Ian Boucard, 29 ans, l'avait emporté de 279 voix face au candidat MoDem-LREM Christophe Grudler, 52 ans.



Mais le Conseil constitutionnel, saisi par Christophe Grudler, a invalidé l'élection du candidat républicain. Le Conseil reproche au candidat LR d'avoir fait distribuer en fin de campagne deux tracts faussement présentés comme émanant de La France insoumise et du Front national, et appelant à voter pour lui au second tour.