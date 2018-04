publié le 18/04/2018 à 06:50

C'était son premier discours devant le Parlement européen. Mardi 17 avril, Emmanuel Macron est venu défendre sa vision de l'Europe, mettant en garde contre "les tentations autoritaires" et les replis nationaux, qui réveillent une "forme de guerre civile européenne".



Ce discours a été ponctué d'échanges avec les eurodéputés, certains plus tendus que d'autres. Le chef de l'État a en effet dû faire face aux critiques et notamment à celles de Florian Philippot. Le président et fondateur des Patriotes a ainsi accusé Emmanuel Macron de venir "pour plaire" et de reprendre "tous les canons du catéchisme européen".

Il a également dénoncé l'exercice auquel venait de se livrer le président de la République, tout en refusant de parler de "parlement", car selon lui "il n'y a pas de peuple européen unique à représenter".

Des propos auxquels Emmanuel Macron n'a pas manqué de réagir. "Je suis étonné que vous ayez pu dire ce que vous avez dit sur cette assemblée dans laquelle vous êtes, vous y avez été élu par le peuple français, vous avez un drôle de respect pour le peuple français. Si cette assemblée ne vous plaisait pas, il ne fallait pas y venir, c'est tout !", a répondu le chef de l'État sous les applaudissements des élus européens.

Retrouvez mon intervention en réponse à Emmanuel Macron ce matin au parlement européen #FutureofEurope : pic.twitter.com/31GVQeU0zU — Florian Philippot (@f_philippot) 17 avril 2018

Quand @EmmanuelMacron éparpille @f_philippot façon puzzle au Parlement européen. Savoureux ! #FutureofEurope pic.twitter.com/AuaPkhfj3e — Frédéric Vallois (@fvallois) 17 avril 2018