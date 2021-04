Euthanasie : Roland Lescure souhaite une "convention citoyenne sur la fin de vie"

publié le 06/04/2021 à 08:45

Faut-il légaliser l'euthanasie ? Des parlementaires ont signé dimanche 4 avril dans le JDD une tribune appelant à débattre de la fin de vie. Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord et responsable des porte-paroles de LaREM, fait partie des co-signataires. Une proposition de loi qui crée un droit à l'euthanasie sera présentée jeudi à l'Assemblée nationale. L'élu déplore sur RTL le grand nombre d'amendements du texte.

Environ "2.500 ont été déposés par quelques députés du groupe Les Républicains", assure l'élu. "Moi, je le regrette. J'aurais préféré qu'on prenne le temps de débattre cette proposition de loi, qu'on puisse aussi avoir une vraie consultation citoyenne, par exemple une convention citoyenne sur la fin de vie", estime Roland Lescure.

"Les sujets sociétaux sont particulièrement adaptés à ce type d'exercice", dit-il. "Mais là, en l'occurrence, il y a une proposition de loi qui vient à l'Assemblée. Il faut en débattre. Moi, je voterai (pour) et je regrette cette obstruction systématique", insiste le député LaREM.

"En 100 ans, on a à peu près doublé l'espérance de vie en France. C'est un choix collectif qu'on a fait". "Depuis un an (et la crise de la Covid-19), on se bat pour maintenir nos aînés en vie. C'est aussi un choix collectif qu'on fait, qui est tout à fait louable", assure Roland Lescure. "Mais face à ce choix collectif de repousser les limites de la mort, je pense qu'on doit laisser la liberté individuelle de choisir de ne pas le faire".