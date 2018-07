publié le 31/01/2017 à 20:00

Le Canard enchainé revient sur les sommes reçues par Penelope Fillon et ses enfants, les chiffres enflent cette fois au total le journal parle de près d'1 million d'euros sur l'ensemble des années recensées. De nouvelles révélations très déstabilisantes pour François Fillon. "Les sommes mises en avant sont choquantes, et ce côté arrangement en famille est déplaisant", juge Alain Duhamel. Des informations qui prennent le contre-pied de l'image que voulait donner François Fillon.



"Sa force c'est qu'il passait pour quelqu'un d'intègre, de réfléchi, de pudique et brusquement, l'on s'aperçoit que toute sa famille a bénéficié de son ascension politique", analyse l'éditorialiste. Pour Alain Duhamel, il sera difficile pour le candidat de se relever de ces accusations bien "qu'un noyau important de son électorat continuera de le soutenir mais d'autres électeurs de droite plus distants regardent cette affaire avec déception". "Comment demander des sacrifices aux Français en accordant des privilèges à sa famille?", interroge encore l'éditorialiste.

Un dossier plus que handicapant pour Les Républicains qui n'ont plus le temps d'organiser une primaire. "La seule solution va se jouer devant le bureau politique du parti", éclaire Alain Duhamel qui penche pour plusieurs candidats de substitution : "Alain Juppé, François Baroin, Xavier Bertrand ou Gérard Larcher". Un retournement de situation spectaculaire quand on sait que "François Fillon était, il y a un mois, le favori de l'élection, aujourd'hui le candidat maudit".