INFO RTL - Le successeur de François Fillon à l'Assemblée a lui aussi salarié Penelope Fillon en tant qu'attachée parlementaire.

publié le 31/01/2017 à 17:00

L'affaire des soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon voit chaque jour de nouveaux éléments alourdir le dossier et rendre un peu plus inconfortable la position du candidat de la droite à la présidentielle. Après avoir auditionné le patron de La Revue des Deux Mondes ainsi que les époux Fillon, la justice va entendre Marc Joulaud, maire de Sablé-Sur-Sarthe, député européen et surtout ancien suppléant puis successeur de François Fillon sur les bancs de l'Assemblée nationale. Car dans cette affaire, Penelope Fillon a non seulement été salariée de son mari en tant qu'assistante parlementaire mais elle l'a aussi été au service de son suppléant.



"J'ai toujours indiqué que j'étais bien entendu à l'entière disposition de la justice pour répondre aux questions. Je serai entendu [mercredi] par le parquet financier. Je m'y rendrai sereinement avec la volonté de répondre en toute sincérité et en toute transparence aux questions qui me seront posées", assure Marc Joulaud au micro de RTL.

La défense du couple fragilisée ?

Mardi 31 janvier, des policiers enquêtant sur la réalité de ces emplois étaient à l'Assemblée nationale pour se faire remettre des documents. Mais dans le même temps, un manque de preuves matérielles, qui se traduit par une absence de badge de l'Assemblée nationale et une disparition des mails de l'époque, fragilise la défense du couple.



En outre, RTL révèle que la femme de François Fillon a été rémunérée jusqu'en novembre 2013 et non pas jusqu'à fin 2012. Une fin de contrat qui intervient donc un mois après la promulgation de la Loi sur la transparence de la vie publique, votée en octobre 2013 à la suite de l'affaire Jérôme Cahuzac.



Enfin, Le Canard Enchaîné indique dans son édition de mercredi 1er février que Penelope Fillon a touché au total 900.000 euros brut comme collaboratrice de son mari, de son suppléant Marc Joulaud et pour son emploi à La Revue des Deux Mondes. Par ailleurs, François Fillon a rémunéré deux de ses enfants comme assistants parlementaires quand il était sénateur de la Sarthe, entre 2005 et 2007.