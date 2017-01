L'ancien premier ministre a réagi aux soupçons d'emplois fictifs dont est l'objet sa femme depuis plusieurs jours.

Crédit : Christophe ARCHAMBAULT / AFP François Fillon, candidat à l'élection présidentielle 2017, lors de son meeting à la Villette le 29 janvier

par Julien Absalon , Dominique Tenza publié le 31/01/2017 à 19:44

18 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Contre toute attente, François Fillon s'est à nouveau exprimé sur la brûlante affaire. En marge d'une intervention devant les entrepreneurs de l'Electronic Business Group, mardi 31 janvier dans le Ier arrondissement de Paris, le candidat à la présidentielle a réagi aux nouvelles révélations du Canard Enchaîné sur les soupçons d'emplois fictifs pesant sur sa femme. Il dénonce une "opération de calomnie très professionnelle" avant d'ajouter : "À ma connaissance, dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. Essayer d'éliminer un candidat autrement que par voie démocratique, ça ne s'est jamais vu".



Il a dit par ailleurs avoir "confiance dans la justice" et dit être "serein". "J'attends désormais la fin de l'enquête", a-t-il déclaré, avant de préciser qu'il ne répondrait plus désormais à aucune question concernant le dossier. Il souhaite réserver ses futures explications à la justice.



François Fillon était arrivé sur place sans dire un mot et ses équipes avaient confié à RTL qu'il ne s'exprimerait pas. C'est une fois dans la salle, alors que les entrepreneurs l'attendaient et constatant peut-être l'empressement des journalistes, qu'il a consenti à réagir.