publié le 06/09/2018 à 11:06

"Ma candidature n'est pas contre Richard Ferrand", assure sur RTL Yaël Braun-Pivet (REM), qui brigue la présidence de l'Assemblée nationale comme son collègue. L'ancien ministre du début du quinquennat, président du groupe majoritaire à l'Assemblée, fait pourtant office de favori dans cette course au Perchoir.



Mais pour la députée, nouvelle venue en politique, la candidature de Richard Ferrand "n'est pas à la hauteur de notre mouvement et des aspirations des Français au renouvellement". Yaël Braun-Pivet décrit le décalage entre l'homme déjà député auparavant, et la promesse de Macron de renouveler la politique. "On ne peut pas lui contester sa volonté de renouveler les pratiques, concède-t-elle, mais il ne peut pas l'incarner."

La présidente de la commission des Lois met aussi en avant la nécessité d'avoir plusieurs candidats "qui proposent des projets et des choses différentes". Les députés de la majorité choisiront leur candidat lundi 10 septembre lors d'un vote interne, avant que l'ensemble des députés ne votent mercredi 12 septembre.