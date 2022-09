La coalition de la droite et de l'extrême droite a remporté les récentes législatives italiennes, et a offert, pour la première fois depuis 1945, les portes du pouvoir à un parti post-fasciste. Ces résultats d'élections sont un signe "très inquiétant" pour la journaliste Rokhaya Diallo, présente ce 26 septembre sur le plateau de l'émission On refait le monde sur RTL.



Elle a, notamment, assuré que ce résultat était le prolongement d'une politique déjà visible dans d'autres pays européens : "Cela s'inscrit dans un continuum et dans une droitisation extrême que l'on a pu observer en Hongrie et en Pologne", a-t-elle assuré. Elle a aussi rappelé que "le discours que peut avoir Giogia Meloni sur la famille" était source d'inquiétudes, et tout particulièrement pour les personnes qui ne sont pas dans des "familles dites traditionnelles".



Elle a ensuite pointé du doigt le discours "très centré sur une hostilité manifeste à l'immigration" de la part de Meloni. Pour moi, c'est un signal négatif et qui encourage cette mouvance, notamment en France, et je le vois d'un œil inquiet".

