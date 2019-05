et Marie-Pierre Haddad

publié le 27/05/2019 à 08:38

Et après ? Le Rassemblement national est arrivé en tête aux élections européennes en France. Désormais, le parti de Marine Le Pen doit constituer un groupe au Parlement européen et entamer une phase de négociations avec les autres partis européens.



Invité à l'antenne de RTL ce lundi 27 mai, Louis Aliot explique : "À ce jour, nous avons un grand groupe puisque nous sommes 70. Le groupe de Monsieur Farage qui ne peut pas être constitué est à une soixantaine de députés. Nous sommes en négociation, y compris avec Farage, pour bâtir un groupe plus important".

Le Parti du Brexit du populiste Nigel Farage, partisan d'une rupture dure avec l'Union européenne, est arrivé nettement en tête des européennes au Royaume-Uni avec 31,8% des voix, selon des résultats partiels, renforçant l'hypothèse d'une sortie sans accord.