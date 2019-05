Européennes 2019 : l’EELV Damien Carême évoque un vote de "bon sens"

publié le 27/05/2019 à 08:48

Une percée pour les écolos. Le scrutin est marqué par la progression des verts en Europe : plus de 22% en Allemagne et 13,47% en France. Un score bien supérieur à celui prédit par les sondages de ces élections européennes. "Effectivement je ne comprenais pas que les sondages nous placent aussi bas", reconnaît Damien Carême, maire de Grande-Synthe et numéro 3 sur la liste Europe Écologie - Les Verts (EELV).



"Le terrain nous disait complètement autre chose, j'ai fait beaucoup de déplacements en régions, les salles étaient pleines, on sentait des citoyens avides de vouloir changer, de vouloir de l'écologie (...) c'est conforme à ce que je ressentais sur le terrain", souligne le nouveau député européen, invité de RTL.



Un quart des 18-24 ans a voté pour EELV. "C'est à la fois un espoir (...) et une vraie responsabilité maintenant que nous devons assumer, c'est construire un avenir serein pour cette jeunesse, construire une planète qui puisse continuer à les accueillir dans de bonnes conditions".

Une tentative d'Emmanuel Macron de verdir sa campagne

La liste portée par la majorité présidentielle comptait dans ses rangs Pascal Canfin, ex-eurodéputé vert et ancien directeur du WWF France, une tentative d'Emmanuel Macron de verdir sa campagne. "Les concitoyens n'étaient pas dupes d'une liste dans laquelle il y avait des anti-glyphosate, des pro-glyphosate, des pro-nucléaire, des anti-nucléaire, des pro-traité de libre échange et des contre", analyse Damien Carême.

Sur l'écologie, "c'est le bon sens des Français qui a voté là". L'actuel maire de Grande-Synthe a rappelé la volonté des verts européens de faire en sorte que "l'écologie soit centrale (...) face à cette situation inédite au Parlement européen", alors qu'une fragmentation se dessine.