publié le 29/11/2018 à 08:32

Près de deux semaines après les premières manifestations des "gilets jaunes", la classe politique tente encore de comprendre leurs revendications et les origines de leurs colères. Benoît Hamon estime que "cette protestation est légitime" et qu'"il y en a marre des inégalités et d'un pouvoir sourd à des demandes extrêmement simples : 'On veut pouvoir vivre correctement'"



Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 29 novembre, Benoît Hamon explique : "Que disent les gilets jaunes ? Ils disent : 'On nous plume'. Les 'gilets jaunes' sont ceux qui ont vu baisser leur APL, augmenter leur CSG, voir disparaître leur services publics, maternité, santé, lignes de train (...) En clair, ce sont toujours les mêmes qui payent".



Le fondateur du mouvement Génération.s ne souhaite pas pour autant encourager les "gilets jaunes" à aller manifester sur les Champs-Élysées le 1er décembre. "Mon job, ce n’est pas d’enfiler un gilet jaune. Je ne suis pas dans la récupération. Je ne pense pas que ce soit ce que demandent les 'gilets jaunes'", ajoute-t-il.

Selon l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 affirme qu'"il n’y aura pas de transition écologique, si on ne met pas à contribution ceux qui peuvent le plus". Le principal responsable de cette colère reste le président de la République, pour Benoît Hamon : "On découvre aujourd'hui qu'Emmanuel Macron n'était pas prêt à gouverner".