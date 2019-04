publié le 01/04/2019 à 15:08

Une campagne pour les européennes dans l'ombre du chef ? C'est en tout cas ce que souhaite éviter Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche. Selon Le Parisien, l'ancienne ministre des Affaires européennes, a dû convaincre Emmanuel Macron de ne pas être présent lors du premier meeting de la majorité dans le cadre la campagne des européennes.



Une information démentie par la direction de la campagne de La République En Marche. Néanmoins, "c'était le premier rassemblement et l'état d'esprit était vraiment de mettre en lumière les profils très divers de cette liste. S'il avait été là, le message n'aurait pas été exactement le même", indique une source au journal.



Et pour cause, Emmanuel Macron a fait de l'Europe, l'axe central de sa politique, en publiant une tribune dans la presse française, mais aussi européenne. Selon les derniers sondages publiés, le parti de la majorité fait la course en tête, suivi de près par le Rassemblement national.