En pleine affaire Benalla, Emmanuel Macron a reçu Brigitte Bardot

publié le 25/07/2018 à 14:58

Quelques heures avant de sortir de son silence mardi 24 juillet, et de s'exprimer sur l'affaire Benalla face aux députés de la majorité, Emmanuel Macron a reçu Brigitte Bardot, fondatrice et présidente de l'association éponyme d'aide à la protection des animaux.



Ensemble, ils ont discuté du problème de la souffrance animale et des abattoirs, du broyage vivant des poussins mâles, de l'abattage de certains animaux sans étourdissement préalable et de la consommation de viande de cheval. Emmanuel Macron s'était aussi engagé, lors de sa campagne présidentielle, à développer un système de vidéosurveillance dans les abattoirs et à interdire la vente d’œufs de poules en cage pour 2022. Une promesse qui n'a pour l'instant pas été retenue dans le projet de loi agriculture et alimentation.

À la fin de l'entretien, Brigitte Bardot s'est enthousiasmée de la décision du président de la République de programmer un nouveau rendez-vous en fin d'année pour, a-t-elle déclaré, "faire un point d'étape" sur la situation.

L'échange s'est déroulé à huis clos, loin des caméras et des photographes, en compagnie de la Première dame, Brigitte Macron. Une seule une photo de la rencontre a été diffusée sur les réseaux sociaux. Alors qu'Emmanuel Macron subit de plein fouet la polémique autour d'Alexandre Benalla, certaines réactions sur Twitter s'interrogent sur les priorités du président.

Condition animale : ce qui ressort de l'entretien sous tension entre Brigitte Bardot et Emmanuel Macron https://t.co/fWhXGrPROy pic.twitter.com/hN5GFuD6wu — FONDATION B. BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) 24 juillet 2018

Macron reste "discret", ironise l'AFP "Il travaille" à l’Élysée, où il a notamment reçu, sans caméra, Brigitte Bardot pour discuter de la condition animale, a précisé son entourage. Un sujet tellement plus important que le cas #Benalla — Matthieu Ecoiffier (@EcoiffierLibe) 24 juillet 2018