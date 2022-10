Guerre en Ukraine : les relations franco-britanniques sont-elles en train de se réchauffer ?

L'Ukraine calcule ses gains : 500km2 repris aux Russes dans la région de Kherson, une région du sud du pays. Volodymyr Zelensky s'en félicite, il réclame toujours plus d'armes aux Européens. Il a eu de nouveau l'occasion de le faire jeudi 6 octobre, lors du sommet de Prague. Tous les Européens et voisins étaient réunis, sauf la Russie de Vladimir Poutine. Un rassemblement qui a également permis un réchauffement des relations franco-britanniques, entre Emmanuel Macron et Liz Truss.

Amis ou ennemis ? Fin août, la candidate au poste de Première ministre britannique avait refusé de répondre à cette question. L'incident est désormais clos depuis jeudi et cet entretien en tête à tête avec des annonces : un contrat pour la filière nucléaire française en Angleterre et surtout, on se reparle des migrants qui traversent la Manche. Des moyens de surveillance côté français vont être budgétés et Londres planchera avec Paris, Bruxelles, Berlin et La Haye sur l'arrestation des passeurs.

Alors quand on lui demande si Emmanuel Macron est de nouveau en odeur de sainteté, la réponse de Liz Truss est sans équivoque. "Je travaille très très étroitement avec le président Macron et le gouvernement français. L'ennemi est Vladimir Poutine qui, par sa guerre effroyable en Ukraine, a menacé la liberté et la démocratie en Europe et a fait grimper les prix de l'énergie auxquels nous devons tous faire face aujourd'hui. (Emmanuel Macron) est un ami", assure-t-elle.

L'entente cordiale sera célébrée lors d'un sommet franco-britannique d'ici l'été prochain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info