États-Unis : pourquoi Donald Trump "faisait horreur" à Barbara Bush

publié le 28/03/2019 à 07:41

Le fantôme de Barbara Bush vient hanter Donald Trump. Cette femme de président, mère de président et descendante du président Pierce, élu dans les années 1850, connaît tous les recoins de la Maison Blanche. Décédée en avril dernier, à l’âge de 93 ans, son mari George ne s’en est pas remis et est mort à son tour en novembre.



Les Américains de tous bords l’admiraient. Elle était un peu la "grand-mère du parti républicain". Avec ses boucles blanches, son collier de perles et ses 6 enfants, l’ancienne première Dame incarnait les valeurs traditionnelles conservatrices. Avant sa mort, elle a accordé une série d’entretiens à une journaliste reconnue du quotidien USA Today, pour une biographie.

Sa mésentente avec Donald Trump était connue puisqu'il n’avait pas été convié à ses funérailles, contrairement aux Obama et aux Clinton. Seule sa femme Melania Trump était là. Quand on lit les premiers extraits du livre, on découvre que ce n’était pas seulement de la méfiance. Le président Trump lui faisait "horreur". Elle l’accuse même d’être responsable d’une crise cardiaque et de son hospitalisation en juin 2016, alors que Trump venait de gagner la primaire. Elle dit que c’est "l’angoisse" pour l’avenir du pays qui l’a terrassée.

Une haine qui ne date pas d'hier

Trois mois avant sa mort, après une première année de mandat de Trump, elle confiait qu’elle ne se considérait plus comme une républicaine puisque le parti s'était aligné sur le président. Lorsque Trump s’est lancé dans la campagne en juin 2015, le favori était Jeb Bush, son fils, ancien gouverneur de Floride, qu’elle considérait comme le plus brillant de la famille, et Donald Trump a passé des mois à le moquer pendant la primaire.





Barbara Bush a fait campagne en disant que Trump, sans le nommer, ne partageait pas leurs valeurs américaines et passait son temps à se vanter. Cette haine profonde envers Donald Trump est ancienne et ne date pas d'hier. Elle raconte qu’il s’était proposé, pour être le vice président de George Bush en 1988. Dans son journal intime, en 1990, alors qu’elle est première dame, elle écrit déjà à propos de Trump qu’il est "le vrai symbole de l’avidité" et qu'il est synonyme "d’égoïsme et de vilain".





En 2016, Barbara Bush n'a donc, sans surprise, pas voté pour le candidat républicain. Son mari a voté pour Hillary Clinton et elle, a écrit le nom de son fils Jeb sur le bulletin. Elle raconte, le lendemain matin : "Je me suis réveillée et j’ai découvert, avec horreur, que Trump avait gagné". Jusqu’à son dernier souffle en avril 2018, Barbara Bush a gardé sur sa table de nuit une petite horloge, bleue, rouge et blanche, les couleurs de l’Amérique, avec un décompte des jours, des heures, des minutes, et des secondes avant la fin du mandat de Donald Trump.